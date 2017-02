Interessierte Firmen sind aufgerufen, Konzepte oder Prototypen für das Design und den Bau der Mauer einzureichen.

Der Zeitplan für die Mauer

Bis zum 10. März sollen Unternehmen Prototypen der Grenzbefestigung einreichen

der Grenzbefestigung einreichen Bis zum 20. März sollen die besten Ideen ausgewählt werden

werden Die ersten Aufträge könnten bereits im April vergeben werden

Zusatzinhalt überspringen Sika will ein Stück vom Kuchen Der Schweizer Bauchemiekonzern hegt Hoffnungen auf den neuen US-Präsidenten, der ein riesiges Infrastrukturprogramm im Umfang von 137,5 Mrd. Dollar angekündigt hat. Auch bei einem Mauerbau wäre Sika wahrscheinlich dabei. «Wenn Trump die Mauer tatsächlich baut – in welcher Form auch immer – dann sind wir auch beteiligt», sagte Sika-Chef Jan Jenisch.

Der Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko nimmt konkrete Züge an. Die US-Grenzschutzbehörde erklärte, ab Anfang März würden erste Vorschläge eingeholt, wie eine derartige Grenzbefestigung aussehen könnte. Aufträge basierend auf den besten Ideen sollen bereits im April vergeben werden.

Kosten fast doppelt so hoch

Die Kosten für die Befestigungsanlage waren in einem internen Bericht des Heimatschutzministeriums, der Reuters im Februar vorlag, auf bis zu 21,6 Milliarden Dollar geschätzt worden. Das ist deutlich mehr als die zwölf Milliarden Dollar, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf genannt hatte.

Trump will das Nachbarland Mexiko für den Bau zahlen lassen. Das lehnt die Regierung in Mexiko-Stadt jedoch ab. Sein Land könne es sich leisten, auf Finanzhilfen aus den USA zu verzichten, sagte Mexikos Innenminister Miguel Angel Osorio Chong. Aussenminister Luis Videgaray drohte in einem Radiointerview zudem mit Vergeltung, sollten Strafzölle auf mexikanische Produkte erhoben werden.