Erdbeben in Italien

Gewaltige Zerstörungen und das Damoklesschwert der Bankenkrise: Italiens Schuldenspirale dreht sich weiter.

Die Schadensbilanz: Erst die Erdbebenserie, dann die Schneemassen: Die Behörden rechnen mit Schäden von zehn Milliarden Euro. Die bisherigen Kontrollen haben ergeben, dass rund 40 Prozent der Häuser nicht mehr bewohnbar sind. Dazu kommen Schäden in der Landwirtschaft, etwa durch Frost zerstörte Gemüsekulturen. Auch wurden viele Ställe durch die Beben zerstört, weswegen viele Tiere verendet sind. Zusätzlich sind Experten daran, Campotosto, den grössten Stausee der Apenninkette, zu untersuchen. Denn eine durch die Erdstösse geöffnete Spalte verlaufe exakt unter der Staumauer.

Zusatzinhalt überspringen Schweizerischer Erdbebendienst Auch die Schweiz ist ein Erdbebenland: Um die horrenden Kosten eines Jahrtausenderdbebens zu stemmen, debattierte der Ständerat im Herbst über eine obligatorische Erdbebenversicherung – und lehnte diese ab. Der Entscheid des Nationalrats steht noch aus.

Grosse Aufgaben, leere Kassen: Die Aufgaben, die auf Italien zukommen, sind riesig. Gleichzeitig sind die Kassen leer. Brüssel hat Rom vor einer Woche ultimativ dazu aufgefordert, bis im Februar Vorschläge zu unterbreiten, um im laufenden Haushalt 3,4 Milliarden Euro einzusparen. Ansonsten drohe Italien ein Disziplinarverfahren wegen Budgetüberschreitung. Nach dem Beben aber hiess es dann aus Brüssel: Wir lassen Italien nicht allein. Das hat man in Italien gehört. Aber viele hätten diesen vagen Zuspruch gern ein bisschen konkreter gehabt. Am liebsten in Euro und Cent.

Als Bittsteller nach Brüssel: Die Verhandlungen laufen, aber Brüssel dürfte kaum darum herumkommen, Rom nach den Beben und dem Unwetter mehr finanziellen Spielraum einzuräumen. Auch weil die Bankenkrise riesige Löcher in die Kasse reissen könnte. Nur schon um die marode Bank Monte dei Paschi zu retten, wird Italien wohl schon bald weitere Milliarden zur Verfügung stellen müssen. Auch in dieser Frage ist Rom auf massive Zugeständnisse Brüssels angewiesen. Bleiben diese aus, müsste die drittgrösste Bank Italiens Konkurs anmelden. Die Folgen wären gravierend.

Warum Italien ein Erdbebenland ist In Europa ist neben Griechenland besonders Italien erdbebengefährdet. Unter dem Land bewegt sich ein etwa tausend Kilometer langer Keil der afrikanischen Platte mehrere Meter im Jahrhundert nach Norden und drückt gegen die Alpen unter die eurasische Platte. Dabei können verheerende Kräfte frei werden.