Ob der US-Präsident aus «Harvey» punkten kann, ist noch offen, wie SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen sagt.

Mittlerweile hat der Dauerregen in Houston aufgehört. Die Menschen sind aber weiterhin auf Hilfe angewiesen. SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen ist in Houston vor Ort und nahm in einer der Notunterkünfte einen Augenschein.

SRF News: Wie gehen die Helfer mit den vielen Tausenden Menschen um?

Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Das ist sehr gut organisiert.

Ist für das Nötigste gesorgt?

Zusatzinhalt überspringen Thomas von Grünigen Thomas von Grünigen ist seit Januar 2015 SRF-Korrespondent in New York. Er hat an den Universitäten Bern und Freiburg sowie an der American University in Washington DC Medien- und Kommunikationswissenschaft, Journalistik und Anglistik studiert und in Freiburg mit einem Master of Arts erfolgreich abgeschlossen. Seit 2006 arbeitet er für SRF.

Die Menschen müssen zwar lange anstehen. Sie haben hier aber ein Dach über dem Kopf, sie haben zu Essen und zu Trinken. Es ist ein riesiger Unterschied zur Situation vor zwölf Jahren beim Hurrikan Katrina, als in den Notunterkünften das absolute Chaos herrschte. Da gab es kein Wasser, kein Essen und die Toiletten fielen aus. Man hat ganz eindeutig aus den Fehlern von damals gelernt und das hier viel besser organisiert.

Man weiss ja aus Erfahrung: Je nach dem wie man sich als Präsident verhält bei solchen Naturkatastrophen, kann man punkten oder eben untergehen – wie kommt Trump aus der ganzen Sache heraus?

Er hat gestern bei seinem Besuch hier ein paar Sprüche gemacht, die nicht so gut angekommen sind, aber es war wichtig, dass er Präsenz markiert hat. Ich denke: unter dem Strich wird entscheidend sein, ob die umfangreiche Hilfe, die er versprochen hat, in den nächsten Wochen und Monaten eintrifft und ob die Menschen merken, dass man ihnen beim Wiederaufbau wieder hilft. Ich denke, man wird erst so in ein paar Monaten definitiv sagen können, wie gut Trump diese Katastrophe gemeistert hat.