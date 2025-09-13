In einem südlichen Stadtteil von Madrid ist es zu einer heftigen Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen.

Nach Angaben des städtischen Notfalldienstes wurden mindestens 25 Personen verletzt, drei von ihnen schwer.

Die Explosion, die nach ersten Erkenntnissen durch Gas ausgelöst wurde, habe sich in einem bewohnten Ladenlokal im Erdgeschoss des Gebäudes in dem Stadtteil Puente de Vallecas ereignet, berichtete die Zeitung «El País» unter Berufung auf Anwohner.

Die Explosion habe einen Teil des Hauseingangs und eine Wand zur danebenliegenden Bar eingerissen. Die Bar und Wohnungen darüber seien beschädigt worden.

Legende: Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren in Madrid im Einsatz. Reuters/ Madrid Emergency Services

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin der spanischen Hauptstadt, María Inmaculada Sanz Otero, äusserte vor Journalisten eine ähnliche Vermutung. Es seien aber noch genauere Untersuchungen notwendig. Kurz nach der Explosion gegen 15 Uhr hatte der Zivilschutz zunächst berichtet, die Explosion habe sich in der Bar ereignet.