Legende: SRF

«Im Nachhinein gibt es in den USA schon länger heftige Diskussionen, ob Medien und soziale Medien der Regierung zu weit entgegen gekommen sind. Diese Aufarbeitung ist legitim. Aber wichtig ist auch die Erinnerung, wie ernst die Situation war: Am Anfang der Pandemie, ohne verfügbare Impfung, mussten in New York Leichen in Kühllastern gelagert werden, Spitäler waren komplett überlastet. Gerade in den USA haben viele Menschen Vorerkrankungen oder Übergewicht, die sie zu Risikopatienten machten. Über eine Million Menschen in den USA sind seither an Covid gestorben.

Was genau in Zuckerbergs Kopf vorgeht, ist schwer zu wissen. Doch was sich durchzieht ist, dass das Wachstum seiner Firma seine Priorität ist. Deswegen wird er unter anderem auch stark kritisiert von Schulen und Eltern, die sagen, Meta tue zu wenig gegen schädliche Inhalte für Jugendliche, im Dienste des Profits.

Unter der Trump-Regierung ist Faktencheck nicht mehr gefragt. Von daher ist es für Zuckerberg eine Chance, diese schwierige, undankbare Aufgabe loszuwerden. Facebook sollte von Anfang an kein traditionelles journalistisches Medium sein, das den Anspruch hat, Fakten zu nennen und Fehlinformationen oder Verschwörungstheorien zu benennen. Oder wie Zuckerberg jetzt sagt: Er sei von Anfang an besorgt gewesen, eine Art Richter darüber zu werden, was wahr sei in der Welt. Wahr oder falsch – alles soll gehen. Doch die Gefahr ist, dass viele Nutzerinnen und Nutzer letztlich aufgeben, nicht mehr wissen, was sie glauben sollen oder niemandem mehr trauen. Eine gefährliche Ausgangslage für eine Demokratie.»