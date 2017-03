Entscheidende Brexit-Debatte

Reuters

Das britische Unterhaus hat am Montag mit der entscheidenden Debatte über das Brexit-Gesetz begonnen. Die Regierung kündigte an, die Änderungen des Oberhauses an dem Gesetzentwurf im Unterhaus würden dann wieder rückgängig gemacht. Britischen Medien zufolge könnte May bereits am Dienstag die offizielle EU-Austrittserklärung nach Brüssel schicken.