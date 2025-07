Personenzug in Baden-Württemberg entgleist – drei Todesopfer

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Riedlingen, im Südosten Baden-Württembergs, sind Waggons eines Personenzugs der Deutschen Bahn entgleist.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien zahlreiche Menschen verletzt worden.

Das Zugunglück ereignete sich gegen 18:10 Uhr bei Riedlingen im Landkreis Biberach im Bundesland Baden-Württemberg, südwestlich von Ulm und südlich von Stuttgart. Einsatzkräfte vor Ort hätten von drei Todesopfern berichtet, meldet die «Schwäbische Zeitung». Ausserdem soll es 34 verletzte Personen geben – drei davon mit schweren Verletzungen.

Mutmassung über Unwetter mit Niederschlägen

Im betroffenen Zug der Deutschen Bahn befanden sich rund 100 Passagiere. Der Regionalexpress war von Sigmaringen nach Ulm unterwegs, als zwei Waggons entgleisten.

Zuvor hatte es in der Region ein schweres Unwetter gegeben. Ob der Unfall damit im Zusammenhang steht, ist noch nicht bekannt. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zogen in den frühen Abendstunden unwetterartige Gewitter über die Region. Lokal seien in kurzer Zeit 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter gefallen.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Feuerwehren sind vor Ort und sind mit der Bergung der Passagiere beschäftigt. Bildquelle: Keystone/THOMAS WARNACK. 1 / 2 Legende: Die Feuerwehren sind vor Ort und sind mit der Bergung der Passagiere beschäftigt. Keystone/THOMAS WARNACK

Bild 2 von 2. Die Leitstelle von Reutlingen spricht von einem «Massenanfall von Verletzten». Bildquelle: Keystone/THOMAS WARNACK. 2 / 2 Legende: Die Leitstelle von Reutlingen spricht von einem «Massenanfall von Verletzten». Keystone/THOMAS WARNACK __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl reiste am Abend zur Unfallstelle. Er wolle sich einen Eindruck von den Rettungsarbeiten machen, sagte sein Sprecher. Die Deutsche Bahn äusserte sich bislang nicht zum Unglück, kündigte aber eine Medienmitteilung für den Abend an.