Aarau (Bezirk)

Für die Ersatzwahl ans Bezirksgericht Aarau braucht es einen zweiten Wahlgang. Bei der Kampfwahl hat niemand das absolute Mehr erreicht. Am meisten Stimmen holte Barbara Deucher-Brändli (FDP) mit 8101 Stimmen, gefolgt von Michael Ganz (GLP) mit 5446 Stimmen. Michael Schlotter (parteilos) erreichte 4384 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet am 27. November statt.

Beinwil (Freiamt)

Der neue Gemeindeammann heisst Stefan Zemp. Er setzte sich in einer Kampfwahl deutlich gegen Frau Vizeammann und Grossrätin Franziska Stenico durch. Zemp erreichte 456 Stimmen, Stenico 90 Stimmen. Die Wahl ist ungewöhnlich, da Stefan Zemp auch als Gemeinderat neu kandidierte. Dafür hat er 483 Stimmen erhalten und setzte sich klar gegen die anderen Kandidaten Michael Feldmann und Jan Suter durch.

Stefan Zemp ist im Dorf kein Unbekannter: Bereits von 2010 bis 2014 sass er im Gemeinderat, 2009 kandidierte er (damals noch erfolglos) als Gemeindeammann. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 70 Prozent ziemlich gross. Im Dorf gab es vor den Wahlen etwas Aufruhr, da verschiedene Komitees Kandidierende aufgestellt und unterstützt hatten.

Besenbüren

Die Dorfstrasse in der Freiämter Gemeinde kann saniert werden. Das Stimmvolk hat dem Kreditantrag von knapp zwei Millionen Franken mit 220 gegen 65 Stimmen zugestimmt. Die Abstimmung war notwendig, weil gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung ein Referendum ergriffen worden war.

Brittnau

Bei der Ersatzwahl in den Gemeinderat gibt es kein Resultat. Am meisten Stimmen holte Yeniz Deker (152 Stimmen) vor Karin Peter (106 Stimmen). Das absolute Mehr liegt aber bei 330 Stimmen. Aus diesem Grund gibt es einen zweiten Wahlgang am 27. November.

Bünzen

Roger Wetzstein ist neu im Gemeinderat der Freiämter Gemeinde. Er wurde mit 214 Stimmen gewählt. Neuer Vizeammann ist Hans Vogler, der 200 Stimmen erhalten hat. Die beiden Parteilosen waren die einzigen Kandidaten für die freien Ämter.

Burg/Menziken

Die Gemeinde Burg ist ab Januar 2023 ein Ortsteil von Menziken. Bis zu den nächsten regulären Wahlen wird der Gemeinderat von Menziken um zwei Sitze vergrössert und mit zwei Vertretungen aus Burg ergänzt. Das Wahlvolk in Burg hat nur Ursula Friederich (166 Stimmen) und Hanspeter Boller (164 Stimmen) als Vertretung für den Menziker Gemeinderat bestimmt. Die beiden waren die einzigen offiziellen Kandidaturen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 33 Prozent.

Erlinsbach (AG)

Das Projekt «Generationenpark» im Gebiet Kalkhof ist gescheitert. In einer Referendumsabstimmung haben 979 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Kredit von rund 1.5 Millionen Franken abgelehnt, nur 828 waren dafür. Die Stimmbeteiligung lag bei präzis 60 Prozent.

Geplant war ein Park mit Flanierwegen, Pétanque-Platz, Kinderspielplatz und Pumptrack. Gegnerinnen und Gegner des Projekts befürchten unter anderem Probleme bei der Einhaltung der Nachtruhe.

Legende: Die Pläne aus dem Gemeindehaus fanden beim Stimmvolk keine Mehrheit. SRF

Herznach / Ueken

Per 1. Januar 2023 fusionieren die beiden Fricktaler Dörfer Herznach und Ueken zu einer Gemeinde. Der erste Gemeindepräsident der neuen Gemeinde ist Stephan Gemmet aus Herznach. Der einzige offizielle Kandidat ereichte 634 Stimmen. Das Vizepräsidium übernimmt Robert Schmid aus Ueken. Auch er ist der einzige offizielle Kandidat und wird deutlich gewählt, mit 613 Stimmen.

Lengnau

Im Dorfzentrum von Lengnau im Surbtal gibt es keine kostenpflichtigen Parkplätze. Das neue Parkierungsreglement wurde vom Stimmvolk mit 685 Nein gegen 421 Ja relativ klar verworfen. Die Stimmbeteiligung lag bei gut 57 Prozent. Die Gemeindeversammlung hatte dem neuen Parkierungsreglement noch zugestimmt.

Das Reglement hätte vorgesehen, dass die Parkplätze im Zentrum von Lengnau nach zwei Stunden neu kostenpflichtig werden. Dafür würde die blaue Zone abgeschafft. Ein Komitee hat gegen den Beschluss Unterschriften gesammelt, deshalb kam es zur Referendumsabstimmung.

Legende: Es bleibt im Zentrum von Lengnau vorerst bei der Parkscheibe. KEYSTONE/Eddy Risch (Symbolbild)

Leuggern

Roland Felber ist neuer Vizeammann von Leuggern. Der für den Tiefbau zuständige Gemeinderat wurde mit 594 Stimmen gewählt.

Mellikon

Die angepasste Gemeindeordnung wird klar mit 86 Ja gegen 8 Nein genehmigt. Eine Urnenabstimmung ist bei Gemeindeordnungen zwingend vorgeschrieben.

Mettauertal

Bei den Ersatzwahlen in den Gemeinderat haben beide Kandidatinnen das absolute Mehr verpasst. Pia Ulrich erreicht 194 Stimmen, Beatrice Wochele Bindschädler erreicht 213 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 252 Stimmen. Aus diesem Grund braucht es einen zweiten Wahlgang, dieser findet am 27. November statt.

Neuer Gemeinde-Vizepräsident ist Pascal Kläusler, er wurde mit 514 Stimmen gewählt.

Oberhof

Die Fricktaler Gemeinde wählt ihre Gemeinderäte und Kommissionen künftig nicht mehr an einer Gemeindeversammlung, sondern an der Urne. Als eine von noch wenigen Aargauer Gemeinden kannte das Dorf im Bezirk Laufenburg noch die Versammlungswahl. Nun hat das Stimmvolk die revidierte Gemeindeordnung angenommen, deutlich mit 189 Ja gegen 29 Nein. Auch Wölflinswil hat die Versammlungswahl heute beerdigt.

Rottenschwil

Ivan Bieri ist neu im Gemeinderat der Reusstaler Gemeinde. Er wurde mit 164 Stimmen gewählt. Jürg Walker erreichte 142 Stimmen. Carla Grod ist neu Frau Vizeammann von Rottenschwil, sie wurde mit 240 Stimmen klar gewählt.

Schmiedrued

Martin Vinzens ist neu im Gemeinderat der Ruedertaler Gemeinde. Er setzt sich in einer Kampfwahl gegen Thomas Pierrehumbert durch. Vinzens erhält 182 Stimmen, Pierrehumbert kommt auf 90 Stimmen.

Schneisingen

Bei der Ersatzwahl für den Gemeinderat der kleinen Zurzacher Gemeinde gibt es kein Resultat. Für die Wahl hatte es auch keine offiziellen Kandidaturen gegeben. Erwartungsgemäss schaffte deshalb niemand das absolute Mehr, auch wenn mehrere Personen jeweils mehrere Stimmen erhalten haben. Der zweite Wahlgang findet am 27. November statt.

Siglistorf

Martin Dieter ist neu im Gemeinderat von Siglistorf im Bezirk Zurzach. Gleichzeitig übernimmt er das Amt des Vizeammanns. Dieter war der einzige offizielle Kandidat für die Ersatzwahl und wurde deutlich gewählt, mit jeweils über 150 Stimmen. Martin Dieter hat politische Erfahrung in einer anderen, grösseren Aargauer Gemeinde: Er war bis 2019 Gemeindeammann von Obersiggenthal, bevor er in die kleine Gemeinde Siglistorf umgezogen ist.

Stetten

Claudia Hoppler ist neu im Gemeinderat. Sie wurde mit 399 Stimmen als einzige offizielle Kandidaten sehr klar gewählt.

Villmergen

Die teilrevidierte Gemeindeordnung wird deutlich angenommen, mit 1200 gegen 292 Stimmen. Überraschende Neuerungen gibt es nicht. Unter anderem ist neu der Gemeinderat für Einbürgerungen zuständig, wie dies in den meisten Gemeinden inzwischen der Fall ist.

Wohlen

Die Dreifachturnhalle des Schulhauses Junkholz kann saniert werden. Das Stimmvolk genehmigt einen Kredit von gut fünf Millionen Franken mit 2152 Ja-Stimmen gegen 1597 Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei gut 45 Prozent.

Die Halle ist bald 50 Jahre alt und u.a. technische Anlagen und Fassade sind veraltet. Gegen die Sanierungsvorlage hatte sich die Wohler SVP engagiert. Alle anderen Parteien befürworteten den Kredit.

Legende: So soll die sanierte Junkholz-Halle in Wohlen dereinst aussehen. zvg/Gemeinde Wohlen/Batimo Architekten SIA

Wölflinswil

Die Fricktaler Gemeinde wählt ihre Gemeinderäte und Kommissionen künftig nicht mehr an einer Gemeindeversammlung, sondern an der Urne. Als eine von noch wenigen Aargauer Gemeinden kannte das Dorf mit gut 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Bezirk Laufenburg noch die Versammlungswahl. Nun hat das Stimmvolk die revidierte Gemeindeordnung angenommen, deutlich mit 311 Ja gegen 77 Nein.

In der neuen Gemeindeordnung gibt es weitere Änderungen: So fällt die Vergabe des Schweizer Bürgerrechts künftig in die Kompetenz des Gemeinderats und auch die abgeschaffte Schulpflege ist nicht mehr in der Gemeindeordnung erwähnt.

Zeiningen

Bei der Ersatzwahl für einen Gemeinderatssitz gibt es noch kein Resultat. Gabriella Huber (183 Stimmen), Sabrina Kreft (122 Stimmen) und Sandra Pfaffen (275 Stimmen) verpassen alle das absolute Mehr. Das absolute Mehr lang bei 301 Stimmen. Damit kommt es in der Gemeinde im Bezirk Rheinfelden zu einem zweiten Wahlgang am 27. November.