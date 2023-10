Die Rockband U2 präsentierte am Freitagabend die Eröffnungsshow der Konzertreihe «UV Achtung Baby» in Las Vegas.

Mit raumhohen, visuellen Effekten eröffnete die Band ihr 25 Shows umfassendes Programm in der Eventhalle Sphere.

U2 zeigten ihre Präsenz in der 2.3 Milliarden Dollar teuren Eventhalle Sphere in Las Vegas, die 111 Meter hoch und 157 Meter breit ist. Mit grossartigen visuellen Effekten eröffnete die Band ihr 25 Shows umfassendes Programm mit einer Reihe von Hits wie «Mysterious Ways», «Zoo Station», «All I Want is You», «Desire» und der neuen Single «Atomic City».

Während des gesamten Abends gab es eine Fülle attraktiver visueller Elemente – darunter Kaleidoskop-Bilder, eine brennende Flagge und die Skyline von Las Vegas –, die die mehr als 18'000 Besucherinnen und Besucher auf die musikalische Reise von U2 mitnahmen.

Unter den Zuschauern waren viele Berühmtheiten: Oprah, Matt Damon, Paul McCartney und Orlando Bloom. U2-Frontsänger Bono würdigte auch die Bemühungen von James Dolan, dem Besitzer des Sphere-Gebäudes. Dieser treibt mit 160'000 hochwertigen Lautsprechern und 260 Millionen Videopixeln die Audiolandschaft für Livekonzerte voran.