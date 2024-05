Alice Munro wurde am 10. Juli 1931 in Wingham, Ontario, Kanada, geboren. Wingham ist in Munros Werk fast omnipräsent, unter dem Namen «Jubilee» oder «Hanratty». Die Schriftstellerin war zweimal verheiratet. Sie hatte vier Kinder, eines davon starb zwei Tage nach der Geburt.

Zu ihrer eigenen Mutter hatte Alice Munro ein sehr schwieriges Verhältnis. Unter anderem auch deshalb flüchtete sie schon als Kind in die Welt der Bücher. Später begann sie, selber zu schreiben.

Als sie ihre erste Auszeichnung gewann, bezeichnete man Munro als «schüchterne Hausfrau». Heute wird sie mit Chekhov verglichen.