Mit 81 Jahren - Reggae-Ikone Jimmy Cliff ist gestorben 24.11.2025, 13:05

Die Reggae-Ikone Jimmy Cliff ist gestorben, wie seine Frau auf Instagram mitteilte. Der jamaikanische Künstler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. +++Mehr folgt+++

srf/schc