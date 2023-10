Warum fliegt die Nasa genau zu diesem Himmelskörper? Das Besondere an dem Asteroiden «Psyche» ist, dass es sich laut Einschätzung der Nasa um den freigelegten Nickel-Eisen-Kern eines frühen Planeten handelt. Auch innerhalb der Erde befindet sich ein solcher Kern aus denselben Materialien. Dieser kann aber nicht erforscht werden, weil er zu tief unter der Erdkruste liegt. Entsprechend könnte «Psyche» einen einzigartigen Einblick in die Entstehung der irdischen Planeten ermöglichen – und damit auch der Erde.

Legende: Illustration der Nasa-Mission in der Nähe des Ziels – dem Asteroiden «Psyche». Getty Images/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Was ist das Ziel der Mission? Mit der «Psyche»-Mission will die Nasa in erster Linie einen bisher unerforschten Baustein der Planetenbildung verstehen – den Eisenkern. Zum ersten Mal wird ein Asteroid erforscht, der nicht aus Stein und Eis besteht, sondern aus Metall. Wenn sich die Annahmen der Nasa bestätigen, kann damit erstmals der Kern eines Planeten aus nächster Nähe analysiert werden.

Wenn man Restmagnetisierung feststellt, ist die Theorie, dass ‹Psyche› wie die Erde entstanden ist, bestätigt.

Was soll konkret erforscht werden? Die Theorie, dass «Psyche» der freigelegte Kern eines früheren Planeten ist, soll durch die Mission bestätigt werden. Theoretisch ist es auch möglich, dass der Asteroid schlicht aus Metall besteht, aber noch nie als Kern geschmolzen war. Wenn Psyche ehemals ein grösserer Planet mit einem geschmolzenen Kern war, gab es vielleicht wie auf der Erde ein Magnetfeld. «Wenn man Restmagnetisierung feststellt, ist die Theorie, dass ‹Psyche› wie die Erde entstanden ist, bestätigt», erklärt Henner Busemann, Asteroid-Experte am Institut für Erdwissenschaften der ETH in der Tagesschau.

Wie wird die Mission ablaufen? Heute, Donnerstag, sollte die Raumsonde der Nasa im Kennedy Space Center in Florida starten. Der Start musste wegen schlechten Wetters jedoch bereits verschoben werden. Neuer Starttermin ist der Freitag, 13. Oktober. Ab 9:30 Uhr kann der Start auf Youtube verfolgt werden. Der Asteroid kreist 370 Millionen Kilometer von der Erde entfernt um die Sonne. Die Anreise dauert entsprechend lang: In sechs Jahren soll die Sonde bei «Psyche» ankommen und um den Asteroiden mit 250 Kilometer Durchmesser kreisen, um Daten zu sammeln. Eine Landung und Probenentnahme ist nicht vorgesehen.