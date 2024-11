Bogdan Draganski hat 1996 an der Humboldt Universität Berlin das Studium in Humanmedizin abgeschlossen und promovierte im Jahr 2001. Nach seiner Facharztausbildung in Deutschland forschte er zu den Mechanismen der Hirnplastizität am Institute of Neurology, UCL London, gefolgt von Arbeiten zur Neurodegeneration am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig.

Seit 2010 war er Professor und leitender Arzt an der Neurologischen Universitätsklinik Lausanne tätig. Seit Juni 2024 ist Draganski an der Universität Bern tätig.