Das Spektrum des Inhalts von «News Plus» ist breit. Der Podcast befasst sich jeweils mit dem grossen News-Thema des Tages. Das geht von geopolitischen, internationalen Fragen bis zu wichtigen Ereignissen in den Regionen der Schweiz. Einen besonderen Fokus legen wir auf Themen aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Aber auch Trends aus Social Media, wichtige digitale Neuerungen und Entwicklungen in der Kultur haben Platz. Das Ziel ist, dass die Hörerinnen und Hörer nach einer Viertelstunde «News Plus» mehr wissen und die Welt, in der wir alle leben, besser verstehen.
In einer Viertelstunde die Welt besser verstehen – ein Thema, neue Perspektiven und Antworten auf eure Fragen. Unsere Korrespondenten und Expertinnen aus der Schweiz und der Welt erklären, analysieren und erzählen, was sie bewegt. Ihr erreicht uns mit euren Fragen und Inputs per Mail an newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 10 37. News Plus von SRF erscheint jeden Wochentag um 16 Uhr rechtzeitig zum Feierabend.
Eine wichtige Rolle spielen dabei die Hörerinnen und Hörer. Was beschäftigt euch? Schickt uns eure Sprachnachrichten mit Fragen zu aktuellen Themen per WhatsApp auf 076 320 10 37 oder schreibt uns eine Mail an newsplus@srf.ch. Wir schauen jede Rückmeldung an und wenn es passt, bauen wir sie in eine unserer nächsten Podcast-Episoden ein.