Der SRF-Podcast «News Plus» erklärt, was es sich über die Schlagzeilen hinaus zu wissen lohnt. In einer Viertelstunde liefert der Podcast neue Perspektiven, Einordnungen und Hintergründe zu aktuellen Themen. «News Plus» erscheint von Montag bis Freitag jeweils um 16 Uhr.

Das Spektrum des Inhalts von «News Plus» ist breit. Der Podcast befasst sich mit den grossen News-Themen des Tages. Das geht von geopolitischen, internationalen Fragen bis zu wichtigen Ereignissen in den Regionen der Schweiz. Einen besonderen Fokus legen wir auf Themen aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Aber auch Trends aus Social Media, wichtige digitale Neuerungen und Entwicklungen in der Kultur haben Platz. Das Ziel ist, dass die Hörerinnen und Hörer nach einer Viertelstunde «News Plus» mehr wissen und die Welt, in der wir alle leben, besser verstehen. «News Plus» erscheint von Montag bis Freitag, jeweils um 16 Uhr.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Hörerinnen und Hörer. Was beschäftigt euch? Schickt uns eure Sprachnachrichten mit Fragen zu aktuellen Themen per WhatsApp auf 076 320 10 37 oder schreibt uns eine Mail an newsplus@srf.ch. Wir schauen jede Rückmeldung an und wenn es passt, bauen wir sie in eine unserer nächsten Podcast-Episoden ein.