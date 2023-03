Was halten Sie von der Übernahme der CS durch die UBS?

Am Sonntagabend hat der Bundesrat in einer ausserordentlichen Medienkonferenz bekannt gegeben, dass die Grossbank Credit Suisse per Notrecht durch die UBS übernommen wird.

Neben der Übernahme wurden aber weitere Alternativen diskutiert. Wären diese besser gewesen? Wie glaubwürdig sind die SNB, die Finma, die CS oder der Bundesrat? Und welche Folgen hat die Übernahme ihrer Meinung nach? Nehmen Sie teil an einer anonymisierten Umfrage der Forschungsstelle Sotomo.

Jetzt hier teilnehmen.