Riesendiamant in Botswana entdeckt

In Botswana ist ein Hühnerei-grosser Diamant gefunden worden.

Es ist der grösste Diamant, der in der Jwaneng-Mine gefunden wurde.

Der Wert des Steines konnte noch nicht ermittelt werden.

Unter den weissen Diamanten gilt er als drittgrösster jemals gefundener Edelstein: 7.3 Zentimeter lang, 5.2 Zentimeter breit, 2.7 Zentimeter dick. Beim Vermessen kam er auf ein Gewicht von 1098 Karat. Zum Vergleich: In Hongkong erzielte kürzlich ein seltener 102-Karäter rund 13 Millionen Euro.

«Der historische Fund ereignete sich am 1. Juni in der Jwaneng-Mine», erklärte eine Sprecherin der Mine in Gaborone, der Hauptstadt Botswana.

Grösster je gefundene Diamant stammt aus Südafrika

Nur drei andere Edelsteine können sich mit dem Rekordfund messen: zwei ebenfalls in Botswana gefundene Diamanten mit über 1000 Karat sowie der 3106 Karat schwere Stein, der 1905 in Südafrika entdeckt wurde. Dieser gilt bisher als der grösste jemals gefundene Diamant. Neun grosse Stücke davon sind Teil der britischen Kronjuwelen.