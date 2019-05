Inhalt

«45. PRIX WALO» - Ehrung für Rolf Knie

Am Muttertag sind Persönlichkeiten aus dem Schweizer Showbusiness ausgezeichnet worden. In Zürich wurde die goldene «Prix Walo»-Trophäe in zehn Kategorien übergeben. Abräumer des Abends ist der Film «Wolkenbruch».