Schweiz überlegt Lockerung

Die harten Raser-Gesetze in der Schweiz sollen aufgeweicht werden – Richter sollen fortan einen Raser auch zu weniger als einem Jahr Gefängnis bedingt verurteilen dürfen, was heute das Minimum ist. So schlägt es die Verkehrskommission des Ständerates vor. Auch die Nationalratskommission hat am Montag der Lockerung des Raser-Artikels zugestimmt.