Der Winter hält in der Schweiz Einzug.

Stellenweise sind in den Bergen bis zu 60 Zentimeter Neuschnee möglich.

Vorübergehend sind auch im Flachland lokal Schneeflocken bis rund 400 Meter möglich.

Ein Tief über Norditalien schaufelt in den nächsten Tagen feuchte Luft über die Alpen und mit der einfliessenden Polarluft aus Norden sinkt die Schneefallgrenze. Somit ist bis Samstagvormittag in den Bergen gebietsweise mit ergiebigen Neuschneemengen zu rechnen.

Am meisten Neuschnee fällt am Alpensüdhang – vom Goms über die Gotthardregion bis ins Oberengadin mit 20 bis 40 Zentimeter. Lokal kann der Neuschnee bis zu 60 Zentimeter betragen. Am Alpennordhang sowie in den Voralpen fällt oberhalb von rund 800 Meter zwischen 10 und lokal 40 Zentimeter Neuschnee.

Legende: In einzelnen Regionen der Schweiz dürften bis zu 60 Zentimeter Neuschnee fallen. SRF

Die Schneefallgrenze liegt je nach Niederschlagsintensität bei 700 bis 1200 Meter. Ab Freitagnachmittag sinkt die Schneefallgrenze teils auf bis zu 500 Meter. In einzelnen Alpentälern schneit es zeitweise bis auf den Talboden.

Winterreifen schon montiert?

Möglich ist dies am ehesten im Haslital, Urner Reusstal, Glarnerland sowie im Churer Rheintal. Lokal sind sogar im Flachland vorübergehend Schneeflocken bis 400 Meter möglich.

Bilder vom Neuschnee Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Haben Sie bereits Handy oder Kamera gezückt? Wenn Sie eindrückliche Bilder oder Videos vom Neuschnee haben, dann können Sie diese an SRF Augenzeuge senden.

Angesichts des bevorstehenden Neuschnees dürften die Autofahrer den Garagisten die Türe einrennen, um an ihren Fahrzeugen die Winterreifen montieren zu lassen.