Die Golden Globes stehen ganz im Zeichen von Hollywoods Missbrauch-Debatte. Doch zumindest Oprah verbreitet Hoffnung.

Seth Meyers bitterböse über Harvey Weinstein

Es ging politisch zu und her bei der 75. Golden Globes Verleihung und zwar von Anfang an. «Guten Abend, Ladies und verbleibende Gentleman» sprach Moderator Seth Meyers zur Begrüssung ins Mikrofon. Dann wandte er sich an die männlichen Nominierten im Saal. «Das hier ist das erste Mal in drei Monaten, dass ihr keine Angst haben müsst, euren Namen zu hören.»

Praktisch alle Besucher der Verleihung trugen schwarze Kleider und Anzüge um auf die fehlende Gleichberechtigung von Frauen und Minderheiten hinzuweisen. Das Thema wurde auch immer wieder in den Dankesreden aufgegriffen, teils ironisch, teils ernst.

Oprahs Appell bei den Golden Globes

Für stehende Ovationen sorgte Talk-Ikone Oprah Winfrey, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. In ihrer Rede wandte sie sich an Frauen, «die Jahre des Missbrauchs und der Angriffe über sich ergehen liessen, weil sie, wie meine Mutter, Kinder zu ernähren und Rechnungen zu zahlen hatten.» Am Horizont zeichne sich ein neuer Tag ab. Frauen wie Männer würden hart dafür kämpfen, ins Zeitalter zu gelangen, in dem niemand je wieder #MeToo sagen müsse.