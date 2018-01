Bester Film, Drama Call Me By Your Name

Dunkirk

The Shape of Water

The Post

Three Billboards

Outside Ebbinng, Missouri

Bester Film, Musical oder Komödie The Disaster Artist

Get Out

I, Tonya

The Greatest Showman

Lady Bird

Bester Schauspieler, Drama Timothee Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Tom Hanks - The Post

Gary Oldman - Darkest Hour

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Beste Schauspielerin, Drama Jessica Chastain - Molly's Game

Sally Hawkins - The Shape of Water

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing,Missouri

Meryl Streep - The Post

Michelle Williams - All the Money in the World

Bester Schauspieler, Musical oder Komödie Steve Carell - Battle of the Sexes

Ansel Elgort - Baby Driver

James Franco - The Disaster Artist

Hugh Jackman - The Greatest Showman

Daniel Kaluuya - Get Out

Beste Schauspielerin, Musical oder Komödie Judi Dench - Victoria & Abdul

Helen Mirren - The Leisure Seeker

Margot Robbie - I, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Emma Stone - Battle of the Sexes

Bester Regisseur Guillermo Del Toro - The Shape of Water

Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan - Dunkirk

Ridley Scott - All the Money in the World

Steven Spielberg - The Post