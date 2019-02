Momentan laufen die Proben für die grosse Gala. Dabei präsentiert sich die Prominenz in ungewohnt legerer Aufmachung.

Zum ersten Mal seit dreissig Jahren müssen die Oscars ohne Moderation auskommen, da Comedian Kevin Hart abgesagt hat. Stattdessen überreichen viele verschiedene Stars die begehrten Trophäen.

Starkoch Wolfgang Puck ist für das Essen nach der Preisverleihung zuständig. Er serviert 16 Kilogramm schwarze Trüffel.

In der Nacht werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Bei der wichtigsten Preisverleihung des Jahres darf nichts dem Zufall überlassen werden. Deswegen bereiten sich die Stars auf ihren Auftritt vor. Auch die Schauspieler Angela Bassett (60) und Javier Bardem (49) üben fleissig. Die Ansprache sitzt, nur am Outfit müssen die beiden noch arbeiten.

Legende: Proben vor dem grossen Auftritt Weil es dieses Jahr keinen Moderator gibt, präsentieren Angela Bassett, Javier Bardem und viele weitere Stars die Oscars. Keystone

Die Show wird dieses Jahr zum ersten Mal seit dreissig Jahren nicht moderiert. Ursprünglich sollte Comedian Kevin Hart durch den Abend führen, doch der sagte ab, nachdem er wegen schwulenfeindlicher Tweets aus der Vergangenheit kritisiert worden war. Er wolle keine Ablenkung sein in einer Nacht, «die von so vielen grossartigen, talentierten Künstler gefeiert werden sollte».

Stattdessen werden viele verschiedene Prominente die Trophäen aushändigen, darunter Michael Keaton, Helen Mirren, Daniel Craig, Barbra Streisand und eben Bassett und Bardem.

Das Oscar-Menü

Im Anschluss an die Verleihung wird auf dem sogenannten «Governors Ball» geschlemmt. Etwa 1500 Party-Gäste sind eingeladen. Für das Menü ist wie jedes Jahr der Starkoch Wolfang Puck zuständig.

In diesem Jahr werde der gesamte Speisesaal nach schwarzen Trüffeln aus Frankreich riechen, so Puck. Rund Tausend der kostbaren Pilze hat er organisiert. Die Trüffel will er mit einer Hühnerpastete und Agnolotti – einer Art Ravioli – servieren.

Legende: Das grosse Schlemmen Der 69-jährige Österreicher ist seit 25 Jahren für das opulente Gala-Dinner verantwortlich. Keystone

Ausserdem werden Kaviar, Langusten, Wachteln und Wagyu-Rindfleisch aufgetischt. Der Kaviar wird auf Fladenbrot zusammen mit Crème Fraîche und Wildlachsstreifen in Form der Oscar-Trophäe serviert.

Zum Dessert gibt es Espresso-Makronen und Hibiskus-Orange-Früchtepaste. Dazu einen Schokolade-Oscar, besprüht mit Goldstaub.