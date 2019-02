Karl Lagerfeld ist am Dienstagmorgen (19. Februar) in einem Krankenhaus in Paris gestorben. Freunde und Wegbegleiter nehmen Abschied in den sozialen Netzwerken.

Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist mit 85 Jahren in Paris gestorben.

Zahlreiche Freunde und Weggefährten verabschieden sich in den sozialen Netzwerken vom Modezaren.

Sie wurde von ihm entdeckt und galt jahrelang als seine grosse Muse: Claudia Schiffer (48). Klar geht der Tod des Modedesigners am deutschen Supermodel nicht spurlos vorbei. «Karl war mein magischer Feenstaub, er hat mich von einer schüchternen Deutschen in ein Supermodel verwandelt. Er brachte mir etwas über Mode, Stil und Überleben in der Modebranche bei. Was Warhol für Kunst war, war er für die Mode. Er ist unersetzlich.»

«Karl...ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutest und wie sehr ich dich vermisse», schreibt Schauspielerin Diane Kruger (42) kurz nach Bekanntwerden des Todes von Lagerfeld. «Ich werde niemals deine Güte mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Phantasie. Ich kam diese Woche nach Frankreich, um dich zu sehen und dir meine Tochter vorzustellen. Mein Herz ist gebrochen, ich war zu spät. Ruhe in Frieden, ich bete dich an.»

Die Schauspielerin Veronica Ferres (53) lobt Lagerfeld als «herausragenden Künstler, der die Mode geprägt und unzählige Leben berührt hat». Sie sei «zutiefst betroffen» vom Tod des 85-Jährigen, der in seiner Kunst unsterblich bleibe.

Pop-Sängerin Lily Allen (33) findet besonders liebevolle Worte über den Verstorbenen: «Dank Ihnen habe ich mich wie eine Prinzessin gefühlt. Ich habe nie ganz verstanden, was Sie in mir gesehen haben, aber ich bin für immer dankbar für die Unterstützung.»

Auch unter den Designern ist man sich einig: Mit dem Tod von Karl Lagerfeld geht der Modeszene ein grosser Künstler verloren.

Donatella Versace (63) postet auf ihrem Instagram-Account: «Karl, dein Genie hat das Leben so vieler Menschen berührt, besonders Gianni und mich. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine endlose Inspiration niemals vergessen.»

«So traurig, das zu hören», so Designerin und Ex-«Spice Girl» Victoria Beckham (44). «Karl war ein Genie und immer so freundlich und großzügig zu mir, sowohl persönlich als auch beruflich. RUHE IN FRIEDEN.»