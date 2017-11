Die australische Rockband AC/DC hat auf ihrer Webseite den Tod ihres Gitarristen Malcolm Young (64) verkündet.

Malcolm Young litt bereits seit mehreren Jahren an einer Demenzkrankheit und konnte nicht mehr in der Band mitspielen.

Er hatte die Band 1973 mit seinem Bruder Angus gegründet.

«Als sein Bruder ist es schwer für mich, in Worten auszudrücken, was er für mich bedeutet hat in meinem Leben», schreibt Angus Young. «Die Verbindung zwischen uns war einzigartig und ganz besonders», heisst es auf der AC/DC-Webseite. Malcolm sei als Gitarrist, Songschreiber und Visionär ein Perfektionist und einzigartiger Mann gewesen.

Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Angus gründete er 1973 die legendäre Hardrockband AC/DC in Sydney, Australien. Eigentlich war Malcolm am 6. Januar 1953 im schottischen Glasgow geboren worden, doch die Familie wanderte aus, als er zehn war.

Der junge Malcolm bekam seine legendäre 1963 Gretsch Jet Firebird Gitarre geschenkt, und der Rest ist Geschichte. AC/DC («Highway to Hell») verkauften mehr als 200 Millionen Platten weltweit.

Im April 2014 gab die Band bekannt, dass Malcolm nur eine Pause aufgrund seines Gesundheitszustandes machen und AC/DC das Album «Rock or Bust» ohne ihn aufnehmen würde.

Gerüchte gab es schon länger, doch erst einige Monate später vertraute Angus Young dem Musikmagazin Rolling Stone an, dass sein zwei Jahre älterer Bruder schon vor dem 2008er AC/DC-Album «Black Ice» an Gedächtnislücken und Konzentrationsschwäche gelitten hatte.

Im Herbst 2014 wurde klar, dass Malcolm nicht zurückkehren würde – da wurde er schon in einem australischen Pflegeheim behandelt. Bei der Aufnahme von «Rock or Bust» und auf der folgenden Welttournee wurde er von seinem Neffen Stevie Young ersetzt. Der Musiker und Songwriter hinterlässt eine Ehefrau Linda und zwei Kinder.

