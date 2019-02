«SRF Meteo» warnt heute Morgen vor Bodennebel. Dieser kann zum Teil abrupt auftreten.

Von St. Gallen über Zürich bis Bern sind die Temperaturen am Morgen unter Null Grad.

Die Lawinengefahr ist in vielen Gebieten «erheblich».

In den Nacht gab es nochmals vielerorts Neuschnee. 10 Zentimeter beispielsweise in Winterthur, wie dieser nächtliche Tweet von «SRF Meteo» verrät:

Heute Nachmittag steigen die Temperaturen knapp über den Nullpunkt. In Basel wird es 4 Grad, in Bern und Zürich 1 Grad. Die Lawinengefahr ist heute «erheblich».

In den kommenden Tagen wird es dann wärmer – mit viel Sonnenschein in den Bergen. Das perfekte Wetter für den Schneesport. Am nächsten Wochenende sind sogar acht bis elf Grad zu erwarten.

