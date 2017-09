Regisseur James Cameron plaudert aus dem Nähkästchen: Linda Hamilton kehrt mit 60 zur Terminator-Reihe zurück. Und auch Arnold Schwarzenegger ist wieder am Start.

Mehr als 25 Jahre nach ihrem letzten Auftritt wird US-Schauspielerin Linda Hamilton (60) wieder in der «Terminator»-Reihe zu sehen sein. Das kündigte Filmemacher James Cameron (63) bei einer privaten Veranstaltung in Los Angeles an.

Auch «Arnie» kehrt zurück

Eill Bii Bäck: Arnold Schwarzenegger hält Wort

«So bedeutend sie damals für weibliche Rollen und Actionstars war, so wichtig wird die Botschaft sein, dass diese routinierte Kriegerin, die sie geworden ist, zurückkommt», erklärte Cameron laut «Hollywood Reporter». Der 63-Jährige wird die Neuauflage produzieren. Auch «Terminator» Arnold Schwarzenegger (70) wird wieder in seine alte Rolle schlüpfen.

Der Originalfilm über einen Cyborg entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme – mit mehreren Fortsetzungen. Nach dem zweiten Teil («Tag der Abrechnung») waren Cameron und Hamilton, die mal verheiratet waren, nicht mehr stark involviert. Beim neuen «Terminator»-Teil soll Tim Miller («Deadpool») Regie führen, ein Kinostart steht noch nicht fest.