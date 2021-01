Entwickelt wurde der Teletext von der BBC. Deren Techniker suchten eine Möglichkeit, vom Zuschauer zuschaltbare Untertitel mit dem Fernsehprogramm mitzusenden. Die Lösung fanden sie in der sogenannten «Austastlücke».

Vereinfacht erklärt funktioniert das so: Ein analoges Fernsehbild bestand aus 576 Zeilen. Gesendet wurden aber 625 Zeilen – 49 Zeilen zu viel. In diesen hatten die Techniker die Teletext-Informationen gepackt.

Der Dienst ist also ein Abfallprodukt der ungenutzten Lücken des analogen Fernsehens, die 799 Seiten an Informationen in acht Farben oder 25 Zeilen à je vierzig Zeichen ermöglichten. Über die «Austastlücke» wurde auch das VPS-Signal gesendet für die präzise Steuerung eines Videorekorders.