Fünf Tage nach ihrem Eintritt in die Umlaufbahn des Mars hat die Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate das erste Bild vom Roten Planeten geschickt. Das Foto sei 25'000 Kilometer über der Mars-Oberfläche entstanden, schreibt der emiratische Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum.

Die «Amal»-Mission (Hoffnung) war am Dienstag mit einer Geschwindigkeit von 18'000 Kilometern pro Stunde in die Umlaufbahn des Mars eingetreten. Einen Tag später schwenkte eine chinesische Sonde zur Erkundung der Marsoberfläche ebenfalls in die Umlaufbahn ein. Zuvor hatten die USA, die Sowjetunion, Europa und Indien den Mars in eigenen Missionen erreicht. Am Donnerstag soll der Rover «Perseverance» der US-Raumfahrtbehörde Nasa auf dem Mars landen.

Erste Daten bereits im September

Die emiratische Raumsonde war nach ihrem Start sieben Monate lang unterwegs und soll helfen, das Klima des Planeten besser zu erfassen. Sie soll dafür rund zwei Jahre in der Mars-Umlaufbahn bleiben und die Oberfläche des Planeten zu allen Tages- und Jahreszeiten untersuchen. Die Sonde soll den Mars alle 55 Stunden umkreisen und alle neun Tage ein vollständiges Bild aufnehmen. Die ersten wissenschaftlichen Daten sollen bereits im September veröffentlicht werden.

Start: Jul i / August Startplatz: Cape Canaveral (USA) Typ: Rover «Perseverance» Aufgaben (u.a.): Erforschung des Marsgesteins Start: Jul i / August Startplatz: Kosmodrom Wenchang (China) Typ: Sonde «Tianwen-1» (inkl. Landegerät und Rover) Aufgaben (u.a.): Erforschung von Topographie und Oberflächenwetter Start: Juli Startplatz: Tanegashima Space Center (Japan) Typ: Sonde «Hope» Aufgaben (u.a.): Untersuchung von Atmosphäre VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE USA CHINA Quelle: Nasa, Mohammed bin Rashid Space Centre, SDA

«Al-Amal» ist die erste von drei Weltraum-Missionen, die in diesem Monat den Mars erreichen sollen. Auch China und die US-Raumfahrtbehörde Nasa haben Sonden auf den Weg gebracht.