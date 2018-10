Beste Künstlerin, bestes Album, beste Tour – und offensichtlich die treuesten Fans: Sängerin Taylor Swift räumt in den wichtigsten Kategorien bei den American Music Awards ab. Und wird noch mal politisch.

Cardi B: Sie performte mit J Balvin & Bad Bunny «I Like It».

Taylor Swift eröffnete die Show mit dem Song «I Did Something Bad» von ihrem Album «Reputation».

In der Nacht zum Mittwoch sind in Los Angeles die American Music Awards verliehen worden. Popstar Taylor Swift (28) gewann in der Sparte «Künstler des Jahres».

Die Sängerin wurde in drei weiteren Sparten ausgezeichnet:

«Bestes Pop/Rock-Album»

«Beliebteste Pop/Rock-Sängerin»

«Tournee des Jahres»

Politisches Statement

Swift hat ihre Fans bei der Verleihung erneut aufgerufen, im November wählen zu gehen: «Über diese Auszeichnung und jede Auszeichnung heute Abend haben Menschen abgestimmt; und wisst ihr, worüber Menschen auch entscheiden? Über die Midterm-Wahlen am 6. November. Geht wählen!»

Die Gewinner der AMAs 2018

Die amerikanisch-kubanische Sängerin Camila Cabello (21) holte mit ihrem Hit «Havana» den Preis für den besten Pop/Rock-Song, zudem wurde sie zur besten Nachwuchskünstlerin gekürt.

Auswahl weiterer Gewinner: