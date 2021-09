Ein 9-jähriges Mädchen ist in Schleitheim (SH) von einem Hund attackiert und schwer verletzt worden.

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Der neun Monate alte Schäferhund wurde von der Polizei sichergestellt.

Der Hund war am Sonntag um etwa 18.45 Uhr von zu Hause ausgebüxt, wie Cindy Beer, Mediensprecherin der Schaffhauser Polizei, gegenüber SRF mitteilte. «Der Hund folgte einer spielenden Kinderschar», erklärte Beer. Auf dem Schulhofplatz biss der Rüde anschliessend mehrmals auf das Kickboard des­ 9-jährigen Mädchen ein. Als das Mädchen in der Folge das Kickboard in Sicherheit bringen wollte und auf das Torgehäuse legte, griff der Hund das Kind an.

Herbeigerufene Erwachsene konnten den Hund vertreiben. Er wurde später von der Polizei ausfindig gemacht und sichergestellt. «Man muss nun den Vorfall und auch den Hund prüfen. Danach wird das kantonale Veterinäramt entscheiden, was mit dem Hund passiert», erklärt Beer.