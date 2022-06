Der ganze Himmel sei schon von Teleskopen durchbeobachtet worden. Und trotzdem habe man dieses Schwarze Loch erst vor kurzem entdeckt, sagt Maurizio Falanga. Es steckte in einer Beobachtungslücke.

«Wenn man das Weltall beobachtet, geht man zurück in der Zeit. Je tiefer man beobachtet, desto weiter geht man zurück in der Zeit.» Um die betreffende Galaxie zu beobachten, gehe man ganze neun Giga-Jahre zurück, also 9 Milliarden Jahre.

Mit dem James-Webb-Teleskop könne man noch tiefer als mit den früheren Teleskopen ins All schauen. Deshalb schliesst Falanga nicht aus, dass noch andere derartig grosse Schwarze Löcher entdeckt werden.