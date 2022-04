Der ehemalige Schwergewichtsboxer Mike Tyson verliert in einem Flugzeug die Fassung. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Passagier, der hinter Mike Tyson sitzt, den 55-Jährigen mehrmals verbal belästigt und eine Wasserflasche nach ihm wirft. Daraufhin beugt sich Tyson über seinen Sitz und schlägt auf den jungen Mann ein. Dieser schaut danach entrüstet und mit einer blutigen Wunde an der Stirn in die Kamera.

Medienberichten zufolge hat Tyson das Flugzeug der Fluggesellschaft «Jet Blue» verlassen, noch bevor es in San Francisco abheben konnte, um nach Florida zu fliegen.

Ein Sprecher des ehemaligen Box-Weltmeisters bestätigt gegenüber der deutschen Presseagentur einen Konflikt in der Maschine: «Leider hatte Herr Tyson auf einem Flug einen Zwischenfall mit einem aggressiven Passagier. Dieser hat ihn belästigt und eine Wasserflasche auf ihn geworfen, während Tyson auf seinem Sitz sass.» Das im Internet kursierende Video des Vorfalls wird vom Sprecher aber nicht direkt bestätigt.

Tyson ist bekannt für Skandale

Ex-Boxer Mike Tyson ist dafür bekannt, sich nicht immer unter Kontrolle zu haben. Vor 25 Jahren biss der Schwergewichtsboxer während eines Kampfes seinem Gegner Evander Holyfield ein Stück dessen Ohrs ab. Zudem wurde er mehrmals wegen Körperverletzung angeklagt und musste im Jahr 1999 deshalb sogar für einige Monate ins Gefängnis.