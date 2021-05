Gunther von Hagens wurde am 10. Januar 1945 in Alt-Skalden, im heutigen Skalmierzyce, in Polen geboren. Von 1965 bis 1968 studierte er an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in der DDR, von 1970 bis 1973 an der Universität Lübeck Medizin. Nach seinem Staatsexamen wurde er als Assistenzarzt im Inselkrankenhaus auf Helgoland tätig. Von Hagens demonstrierte 1968 gegen die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings und versuchte, die DDR zu verlassen. Er wurde inhaftiert und 1970 als politischer Gefangener von der Bundesrepublik freigekauft.

Seit 1977 beschäftigt sich von Hagens in Heidelberg mit der Imprägnierung anatomischer Präparate und erfand so die Plastination, ein Konservierungs-Verfahren für biologische Präparate. Nach der Gründung seines Instituts für Plastinate 1993 zeigte dieses drei Jahre später unter dem Titel «Körperwelten» plastinierte Leichen in einer Ausstellung. Die Schau wurde mit über 50 Millionen Besucherinnen und Besuchern die weltweit erfolgreichste Ausstellung, sie war jedoch aus religiösen, ethischen und ästhetischen Gründen auch heftig umstritten.