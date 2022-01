Keine Ausnahme für Djokovic: Serbiens Tennisstar Novak Djokovic ist beim Versuch der Australien-Einreise abgewiesen worden. Das gab der australische Grenzschutz bekannt. «Nicht-Staatsbürger, die bei der Einreise kein gültiges Visum besitzen oder deren Visum annulliert wurde, werden festgesetzt und aus Australien ausgewiesen», hiess es in der Mitteilung. Djokovic soll wohl noch am Donnerstag ausgeflogen werden, allerdings haben seine Anwälte laut der Zeitung «The Age» Einspruch eingelegt.

Das ist der Hintergrund: Am Dienstag hatte Djokovic nach wochenlangem Schweigen und Zaudern mitgeteilt, dass er nun dank genau einer solchen Ausnahmegenehmigung nach Australien fliegen werde. Seinen Impfstatus hat er bislang nicht öffentlich gemacht. Ungeimpfte dürfen nur unter speziellen Bedingungen nach Australien einreisen.

Djokovic sass am Flughafen fest: Kurz nach der Landung in Melbourne nahm die Farce um Tennis-Superstar Novak Djokovic die nächste Wendung. Trotz seiner umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung für den Start bei den Australian Open verweigerten die Grenzschützer dem wohl ungeimpften Serben zunächst die Einreise, weil sein Visum offenkundig ungültig war. Die Dokumente, die Djokovic vorlegte, sahen Medien zufolge medizinische Ausnahmen für Ungeimpfte gar nicht vor. Die daher kontaktierten Behörden des australischen Bundesstaats Victoria verweigerten die Unterstützung für den Weltranglisten-Ersten, der bis in die Nacht zum Donnerstag am Flughafen festsass.

Legende: Über seinen Impfstatus spricht Djokovic (links) nicht. Er hat sich aber in der Vergangenheit impfkritisch geäussert. Im Juni 2020 war er, nach der von ihm organisierten Adria Tour, als einer von zahlreichen Teilnehmenden positiv getestet worden. Keystone

So wird die Ausnahme bestimmt: Laut dem australischen Tennisverband hat Djokovic beim Bundesstaat Victoria um eine Sonderbewilligung gebeten. Mit welcher Begründung ist unbekannt. Das habe weder der Verband bekannt gegeben, noch hätten es die Behörden gesagt, sagt Urs Wälterlin, SRF-Mitarbeiter in Australien. Sie berufen sich auf das Arztgeheimnis. «Sie haben nur gesagt, zwei unabhängige Expertengremien hätten die Beweislage angeschaut und seien zum Schluss gekommen, dass eine Ausnahme gewährt werden sollte.» Die Anträge würden anonymisiert untersucht.

Laut den Bestimmungen der Behörden kann zum Beispiel eine Ausnahme gewährt werden, wenn jemand ein akutes medizinisches Problem hat. «Ein Zyniker oder eine Zynikerin – und von denen gibt es gerade einige hier in Australien – würde sich natürlich fragen, wie ein Sportler überhaupt an ein solch anstrengendes Turnier gehen kann, wenn es ihm offenbar gesundheitlich nicht gut geht.»

Mögliche Gründe für eine Spezialgenehmigung Box aufklappen Box zuklappen Das australische Gesundheitsministerium sieht fünf Kriterien für die Befreiung von Personen von der vorgeschriebenen Impfung für die Einreise vor: eine Herzerkrankung in den letzten drei Monaten

eine Coronainfektion in den letzten sechs Monaten

ein akut schlechter Gesundheitszustand

aufgetretene schwere Nebenwirkungen bei einer früheren Corona-Impfung

oder wenn ein grosses Impfrisiko besteht

Das sagt die Regierung dazu: Die australischen Behörden hatten im Dezember noch betont, medizinische Ausnahmen seien «kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler». Premierminister Scott Morrison hat die Verantwortung für den Entscheid auf andere abgeschoben. «Das ist inzwischen fast Routine», sagt Wälterlin.

Unter dem Strich ist die Bundesregierung für Migrationsfragen zuständig.

«Immer wenn er fürchtet, dass es seinem persönlichen Ansehen schaden könnte, Bestimmungen durchzusetzen, sagt er, es sei Sache der Bundesstaaten – in diesem Fall der Bundesstaat Victoria.» Das sei schon richtig, gibt der Australien-Mitarbeiter zu: «Australische Bundesstaaten haben ähnliche Kompetenzen wie in der Schweiz die Kantone.» Unter dem Strich sei aber die Bundesregierung für Migrationsfragen zuständig, «also Morrison».

Klare Worte Morrisons an Pressekonferenz Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Australiens Ministerpräsident Scott Morrison forderte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass der Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien nach seiner Ankunft die Beweise vorlege, die die Ausnahmegenehmigung rechtfertigen. Ansonsten könne ihm die Einreise verweigert werden. «Wenn diese Beweise nicht ausreichen, dann wird er nicht anders behandelt als alle anderen und sitzt im nächsten Flugzeug nach Hause», sagte Morrison. «Für Novak Djokovic sollte es überhaupt keine Sonderregelungen geben. Überhaupt keine.»



So ist die Corona-Lage im Land: Australien verzeichnet Zehntausende von Neuansteckungen pro Tag. Laut Prognosen soll die Zahl schon bald Hunderttausend erreichen. Viele Einwohner könnten immer noch nicht zwischen den Bundesstaaten herumreisen und ihre Familien besuchen, erklärt Wälterlin, der in der Nähe der Hauptstadt Canberra lebt. «Da fehlt es schlicht an Nachsicht für einen mutmasslichen Impfgegner und privilegierten Sportler wie Novak Djokovic.»