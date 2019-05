Prinz Harry und Herzogin Meghan präsentierten ihren neugeborenen Sohn am Mittwochmittag zum ersten Mal der Öffentlichkeit.

Der volle Name des Kleinen: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Die Nummer Sieben in der britischen Thronfolge kam am Montag, 6. Mai zur Welt.

Legende: Der jüngste Royal ist das achte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. Keystone

Nachdem bereits die Geburt von «Baby Sussex» mit Spannung erwartet worden war, fieberten Medien und Fans des britischen Könighauses dem ersten öffentlichen Auftritt der Familie entgegen. Diese präsentierte sich am Mittwochmittag in Windsor ausgewählten Journalisten.

Harry und Meghan haben bislang sehr darauf gepocht, die Umstände rund um die Geburt privat zu halten. So ist zum Beispiel unklar, ob das Baby zu Hause in Windsor oder in einer Privatklinik auf die Welt kam.