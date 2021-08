Am 11. Dezember 2020 kam die Braunbärin nach Arosa und war der neuste Zugang im Bärenland. Zuvor war sie in der Ukraine in einem winzigen Käfig in einer Garage gehalten worden. Der neue Halter hatte sie von einem Zoo gekauft und für den Zirkus trainiert. Als wegen der Corona-Pandemie keine Vorstellungen mehr stattfanden, fand der Halter das Bärenland als neues Zuhause für Jambolina.