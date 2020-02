Das Anti-Kriegsepos «1917» ist nach den Golden Globes auch bei den britischen Baftas erfolgreich und räumt in London sieben Trophäen ab.

In London hat die britische Film- und Fernsehakademie ihre Preise verliehen.

Das Anti-Kriegsdrama «1917» war nach den Golden Globes auch bei den britischen Baftas erfolgreich und räumte sieben Trophäen ab.

Der Film des britischen Regisseurs Sam Mendes gilt als Favorit bei den Oscars.

Das neunmal nominierte Kriegsdrama «1917» ist am Sonntag 7mal ausgezeichnet worden, unter anderem als «Bester Film» und als «Herausragender Britischer Film».

Regisseur Sam Mendes erhielt auch die begehrte Trophäe als «Bester Regisseur» in der Royal Albert Hall.

Phoenix und Zellweger ausgezeichnet

Joaquin Phoenix bekam den Preis als «Bester Hauptdarsteller» für das Comic-Drama «Joker». Damit gilt er auch bei den Oscars in einer Woche als Favorit.

Bild 1 / 5 Legende: Regisseur Sam Mendes Er gewinnt mit seinem Anti-Kriegsepos «1917» sieben Preise, unter anderem als Bester Film und für die Beste Regie. Reuters Bild 2 / 5 Legende: Schauspielerin Renée Zellweger Sie wird als Beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland in dem biografischen Drama «Judy» geehrt. Reuters Bild 3 / 5 Legende: Hollywood-Rebell Joaquin Phoenix bekommt den Preis als Bester Hauptdarsteller für das Comic-Drama «Joker». Reuters Bild 4 / 5 Legende: Schauspielerin Laura Dern Sie erhält für ihre Darstellung einer toughen Anwältin im Familiendrama «Marriage Story» einen Bafta in der Kategorie «Nebenrolle». Reuters Bild 5 / 5 Legende: Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon-ho Der Südkoreaner gewinnt mit seiner Tragikkomödie «Parasite» zwei Baftas – für das Beste Originaldrehbuch sowie als Bester Nicht-Englischsprachiger Film. Reuters

Als «Beste Hauptdarstellerin» wurde Renée Zellweger für ihre Darstellung der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland in dem biografischen Drama «Judy» geehrt.

In der Kategorie «Nebenrolle» erhielten Laura Dern («Marriage Story») und Brad Pitt («Once Upon A Time In Hollywood») die Preise.