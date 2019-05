Zwischen Zürich und Bern, bzw. Basel sowie im Aargauer Regionalverkehr ist der Verkehr am Wochenende eingeschränkt.

Grund dafür sind Ausbau- und Erneuerungsarbeiten bei Lenzburg AG zur Erhöhung der Frequenz zwischen Aarau und Zürich.

Je nach Reiseziel verlängert sich die Reisezeit und es ist zusätzliches Umsteigen auf alternative Zugslinien oder Ersatzbusse nötig.

Die Arbeiten am Projekt Leistungssteigerung Rupperswil-Mägenwil haben bereits am vergangenen Wochenende mit kleineren Einschränkungen für die Passagiere begonnen und dauern auch an den kommenden Wochenenden an.

Dieses Wochenende betroffen sind laut SBB unter anderem die Intercity-Züge zwischen Zürich und Genf, die Interregio-Züge zwischen Zürich und Basel sowie zum Teil die Intercity-Züge zwischen Basel und Zürich sowie diverse S-Bahn-Verbindungen. Eine aktuelle Übersicht über die Einschränkungen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.