Mit 70 Jahren und nach 50 Jahren auf der Bühne macht der Kult-Bauchredner Schluss. Ein Comeback schliesst er aus - zumindest fast: «Es gibt noch zwei, drei Sachen, die Corona-bedingt verschoben wurden», so Urs Kliby. Danach verschwindet seine Caroline nicht etwa in einem Koffer, sie wird im historische Museum in Frauenfeld ausgestellt.

Urs Kliebenschädel, wie der Bauchredner eigentlich heisst, tritt mit seiner Caroline seit 1977 regelmässig in Fernseh- und Radioshows auf und verkauft im Verlauf seiner Karriere über eine Million Tonträger, was ihm fünf Gold- und zwei Platin-Schallplatten einbringt.

Lachen auf der Bühne, privat ein Auf und Ab

Gesundheitlich erlebt der Thurgauer jedoch immer wieder Tiefpunkte. Wegen allergischem Asthma ist Kliby schon länger in Behandlung. Hinzu kommen Durchblutungsstörungen, die 2016 eine Operation am offenen Herzen zufolge haben. Dabei werden Kliby Bypässe eingesetzt.

Schon davor macht ihm seine Gesundheit zu schaffen: 2013 wird bei ihm Prostata-Krebs diagnostiziert. Er hat aber Glück im Unglück: Die drei Tumore sind eingekapselt und bilden keine Metastasen.

In diesen schwierigen Zeiten immer an seiner Seite: Gattin Ruth, mit der er schon über 40 Jahre verheiratet ist. «Sie kam in letzter Zeit immer etwas zu kurz», erzählt er am Montag im Gespräch mit der Sendung «Gesichter & Geschichten».