Am 17. Februar 1982 überlebte Uli Hoeness als einziger Insasse einen Flugzeugabsturz einer zweimotorigen Maschine. Der damals 30-Jährige wollte ein Länderspiel in Hannover besuchen. In der Nähe von Hannover stürzte das Flugzeug ab. Hoeness wurde blutend und unter Schock aufgefunden. Er hat keinerlei Erinnerungen an das Unglück.

