Laut ihrem Sprecher ist Sally Kellerman am Donnerstag im kalifornischen Woodland Hills gestorben.

Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie in dem Film «MASH». Ihre Rolle brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin ein.

Zudem war die gebürtige Kalifornierin unter anderem in dem Kriminalfilm «The Boston Strangler» und der Liebeskomödie «The April Fools» zu sehen.

Legende: Sally Kellerman an der Emmy Preisverleihung 2015. Keystone

Bereits mit 24 Jahren wurde Sally Kellerman für Ihre Rolle in «MASH» für den Oscar und den Golden Globe nominiert. Sie spielte eine strenge Militär-Krankenschwester, Major Margaret mit dem Spitznamen «Hot Lips», in einem chaotischen Lager der U.S. Armee in Vietnam. Star-Trek-Fans ist sie als Dr. Elizabeth Dehner bekannt, die übernatürliche Kräfte entwickelt, als die «Enterprise» am Rand der Galaxie in ein Energiefeld fliegt.

Neben dem Schauspiel trat Kellerman auch als Sängerin im Grand Finale in New York auf. Durch ihre Singkünste kam sie auch zu ihren ersten Rollen im Broadway Musical «Breakfast at Tiffany’s». Im Jahr 2013 erschien ihre Biografie: «Read My Lips: Stories of a Hollywood Life».

Sally Kellerman hat einen Sohn, Jack, und eine Tochter, Hannah, die 2016 verstarb. Ausserdem hat sie ihre Nichte Claire adoptiert.