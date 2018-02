Im Januar 2018 wird ein rund 80 Meter langes Stück Berliner Mauer in einem Wald wiederentdeckt. Es wird unter Denkmalschutz gestellt.

Touristen fahren in einem Bus an der Mauer in Berlin vorbei. Noch immer sind in der ganzen Stadt Überreste des Grenzzaunes zu finden. (9. August 2017)

Der Blick auf das Gelände der Gedenkstätte der Berliner Mauer an der Bernauer Strasse. (12. September 2017)

Im Andenken an die Opfer stecken Menschen Blumen in die Mauer. Über die Zahl der Mauertoten gibt es unterschiedliche Angaben. (2014)

Passanten stehen am 1. Oktober 2010 vor der East Side Gallery an der ehemaligen Berliner Mauer. Mit Veranstaltungen in zahlreichen deutschen Städten feiert Deutschland den 20. Jahrestag der Wiedervereinigung.

Hunderte Berliner treffen sich am 11. November 1989 zu friedlichen Protesten.

Nach 28 Jahren fällt die Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf dem 10. November 1989.

Am Abend des 9. November 1989 liest Politfunktionär Günter Schabowski eine neue Regelung für Reisen ins westliche Ausland für DDR-Bürger vor. Die Meldung löst noch am selben Abend einen Massenansturm von DDR-Bürgern auf die Grenze nach West-Berlin aus, was zur ungeplanten Öffnung der Mauer durch die überforderten DDR-Grenzer führt.

Einem Grenzsoldaten der DDR gelingt es am 18. Oktober 1963 mit einer Planierraupe durch den dreifachen Stacheldraht nach Westberlin zu flüchten.

Volkspolizisten der DDR entdecken am 3. Oktober 1962 in Ostberlin einen noch nicht fertiggestellten Fluchttunnel. Die Vopos wirft Tränengasbomben in den Schacht, um festzustellen, wohin die Schwaden ziehen, um so den Beginn des Tunnels zu ermitteln.

Die Mauer an der Bernauer Strasse in Berlin wird höher und höher. Im Herbst 1961 sind die letzten Grenzhäuser zwangsgeräumt worden. (August 1961)

1961 beginnt der Osten damit, die Mauer in Berlin zu bauen. Damit will die DDR den Flüchtlingsstrom in den Westen stoppen. (13. August 1961)

Am heutigen Montag ist die Berliner Mauer genauso lange weg, wie sie ursprünglich da war. Die Zeitspanne beträgt 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Sie war das Symbol der deutschen Teilung.

Mit dem Bau begann die DDR-Führung unter SED-Chef Walter Ulbricht am 13. August 1961. Am 9. November 1989 fiel die Mauer wieder in einer friedlichen Revolution. Mit diesem historischen Datum dauert die neue Freiheit nunmehr länger als die damalige Gefangenschaft des sozialistischen Regimes.

Die rund 155 Kilometer lange Sperranlage riegelte den Osten vom Westteil Berlins ab. An der Berliner Mauer starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.

Neuer Abschnitt unter Denkmalschutz

Vor wenigen Tagen wurde ein Abschnitt der Berliner Mauer wiederentdeckt und unter Denkmalschutz gestellt. Dem etwa 80 Meter langen Mauerstück am S-Bahnhof Schönholz in der deutschen Hauptstadt komme besondere historische Bedeutung zu.

«Es dokumentiert, wie in der ersten Zeit des Mauerbaus vorhandene Strukturen für die schnelle Absperrung der Grenze genutzt wurden», sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Diese Bauphase sei sonst an keiner Stelle mehr in Berlin authentisch überliefert.