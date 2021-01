«Billboard» nennt sie die beste R'n'B-Künstlerin der 2000er. Am 25. Januar feiert Alicia Keys ihren 40. Geburtstag.

Erst vergangenen Herbst veröffentlicht Alicia Keys ihr siebtes Studioalbum «ALICIA». Es ist das siebte Top-10-Album der Sängerin und Pianistin in den USA. In ihrer knapp zwanzigjährigen Karriere hat Keys zudem 15 Grammys gewonnen. Alleine nach der Veröffentelichung ihres ersten Albums «Songs in A Minor» im Jahr 2001 holte sie fünf Grammys.

Jugendliebe

Sieben Jahre später lernt sie ihren jetztigen Ehemann, Rapper und Produzent Swizz Beatz kennen. Die beiden heiraten 2010 und haben bisher zwei gemeinsame Söhne, Egypt (10) und Genesis (6). Die «No One»-Sängerin und Beatz kennen sich schon seit sie Teenager sind.

Vermischte Familie

Beatz hat zudem noch drei weitere Kinder. Mit seiner Exfrau, Sängerin Mashonda, kommt Keys gut zruecht. Das Lied «Blended Family» ist eine Liebeserklärung an ihren Stiefsohn Kasseem Dean (14).

Neben grossen Erfolgen in der Musik und in der Familie, wird Alicia Keys auch für ihre humanitäre Arbeit gelobt. Sie ist die Mitgründerin der Non-Profit-Organisation «Keep a Child Alive», die gegen HIV und AIDS kämpft.