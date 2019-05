Asteroid rast mit 30'000 Kilometer pro Stunde an der Erde vorbei

Besuch aus dem All

«2011 HP» heisst der Gesteinsbrocken, der am Auffahrtstag in einer mittleren Distanz von 4.7 Millionen Kilometern an der Erde vorbeiraste.

Der Asteroid hat einen Durchmesser von 100 bis 230 Meter und ist damit rund zehnmal so gross, wie «2012 TC4» der 2017 die Erde passierte.

Mit 30'348 Kilometer pro Stunde fliegt der Asteroid «2011 HP» zehnmal so schnell wie die schnellste Gewehrkugel. Der Himmelskörper hat am Auffahrtstag um die Mittagszeit die Erde passiert, schreibt das Jet Propulsion Laboratory, Link öffnet in einem neuen Fenster (JPL) der Nasa.

Auch wenn der Gesteinsbrocken von der Grösse der Golden Gate Bridge in San Franzisco mit einer mittleren Distanz von 4.7 Millionen Kilometern vorbei rast, gilt er als ein so genannter erdnaher Asteroid (NEA) oder ein erdnahes Objekt (NEO) vom Typ Apollo.

Er kommt immer näher

Obwohl die Flugbahn des Asteroiden über die Umlaufbahn des Mars hinausreicht, wird uns das Weltraumgestein bereits in acht Jahren wieder besuchen.

Nach Berechnungen der Nasa wird sich der Asteroid bei jedem Vorbeiflug etwas mehr annähern. Voraussagen, ob und wann der Himmelskörper mit der Erde kollidieren könnte, sind laut Nasa aber nicht möglich.