Viel Neuschnee in den Alpen – Bahnverbindungen unterbrochen

In der Nacht auf Dienstag hat es in den Alpen kräftig geschneit – am meisten auf dem Weissfluhjoch in Graubünden mit 65 Zentimeter Neuschnee.

In Arosa wurden innerhalb von 24 Stunden 51 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Bivio 39 und in Davos 28 Zentimeter.

Befürchtete Verkehrsprobleme im Flachland blieben aus.

Auch im Berner Oberland fiel kräftig Schnee: In Kandersteg wurden 35 Zentimeter gemessen und in Adelboden 25 Zentimeter, wie SRF Meteo meldete.

Die Schneebilder unserer User

1 / 5 Legende: Bern gezuckert Der Schnee reichte am Dienstagmorgen bis ins Flachland. Christian Trachsel 2 / 5 Legende: Die Kinder freuts Dass es so wenig geschneit hat, scheint die Kindergartengruppe nicht zu stören. Sie spazieren fröhlich durch die weisse Gegend. Luciano Moraschinelli 3 / 5 Legende: Ein Traumpanorama Eine dicke Decke auf den Wiesen von Pontresina. Katja Kneip 4 / 5 Legende: Wunderbar dramatisch Auch trübes Wetter kann mit Schnee bezuckert schön sein – wie in Neukirch an der Thur. Gabriela Edelmann 5 / 5 Legende: Kniehoch Schnee für kleine Leute Der Schnee an der Messstation Holzjäger auf der Herrenwiese am Fürhörnli bedeckt die Füsse der Figur. Arno Mainetti

Im Laufe des Dienstags lässt der Schneefall vorübergehend nach und verstärkt sich gegen Abend wieder. Bis morgen Mittwochabend sind oberhalb von 1000 Metern demnach nochmals 40 bis 80 Zentimeter Neuschnee möglich, wie SRF Meteo weiter voraussagte.

Der öffentliche Verkehr war wegen des Schneefalls verschiedentlich unterbrochen, so die Bahnstrecke zwischen Dieni und Andermatt im Kanton Uri und die Luftseilbahn Flumserberge im Kanton St. Gallen. Die Fahrbahn der Autobahn A2 zwischen Amsteg und Göschenen im Kanton Uri war schneebedeckt.

Bis Mittwoch bleibt das Wetter in der Schweiz turbulent, mit Orkanböen und weiterhin viel Neuschnee in den Bergen und zum Teil Sturmböen im Flachland. Die Lawinengefahr ist gebietsweise schon «gross» und wird bis am Mittwoch vielerorts noch weiter ansteigen.

Stromausfall

In Teilen der Surselva ist am Dienstag der Strom ausgefallen. Die Gemeinden Laax, Falera, Sagogn, Schluein und Valendas waren kurz vor Mittag für rund 20 Minuten ohne Elektrizität. Der Schnee hatte einen Kurzschluss im Stromnetz verursacht. Vom Stromausfall betroffen waren 7200 Kunden und Kundinnen des Energieunternehmens Repower, wie dieses mitteilte.