Eine Gitarre aus dem Besitz von Prince ist für 700'000 Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus Julien's in Los Angeles mitteilt. Für das Instrument des verstorbenen Popstars war ein Schätzwert von 60'000 und 80'000 Dollar angesetzt.

Nach der Zeitung «Star Tribune» soll dies nach Angaben des Auktionshauses ein Rekordpreis für eine Prince-Gitarre sein. Über den Käufer wurde nichts bekannt.

Prince spielte sie bis Anfang der 90er Jahre

Beim Verkaufsobjekt handelte es sich um eine blaugrüne «Cloud»-Gitarre, die vom Musiker Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre gespielt wurde.

Der Musiker hatte mit dem Album «Purple Rain» im Jahr 1984 Weltruhm erlangt. Im April 2016 starb er in seinem Anwesen Paisley Park in Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel.