Auch in Basel und in Zürich sind E-Trottinette an fast jeder Ecke anzutreffen. In Basel sind aktuell 400 E-Scooter im Einsatz, in Zürich 1500. Die Städte versichern jedoch, sie hätten die Lage im Griff. «Wir wissen immer, wie viele Trottinette im Einsatz sind. Wenn wir Bilanz ziehen, können da allenfalls die Spielregeln angepasst werden», sagt eine Sprecherin vom Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich.

Auch in der Schweiz gelten Regeln für E-Scooter: Fahren auf dem Trottoir ist verboten, Lenker müssen die Radwege benutzen und gefahren werden darf mit maximal 20 Kilometern pro Stunde. Wer sich nicht an die Regeln hält, bezahlt 40 Franken Busse. Eine Helmpflicht besteht nicht.