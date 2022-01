Mindestens 19 Menschen sterben bei Brand in der New Yorker Bronx

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus der Bronx sind in New York mindestens 19 Menschen umgekommen, darunter neun Kinder.

Die Todesopfer erstickten im dichten Rauch, nachdem in einer Wohnung in einem der unteren Geschosse das Feuer ausgebrochen war.

Betroffen ist ein 19-stöckiges Wohnhaus, in dem viele Einwanderer-Familien aus Gambia leben.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams sprach von einer «Tragödie». Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Toten angesichts von über 60 grösstenteils lebensgefährlich Verletzten noch weiter steigen könnte. Als Brandursache nannte Feuerwehr-Chef Daniel Nigro ein kaputtes elektrisches Heizgerät.

Weil die Türe der betroffenen Wohnung offenstand, konnte sich der tödliche Rauch im gesamten 19-stöckigen Gebäude ausbreiten. Die Menschen seien in ihren Wohnungen oder im Treppenhaus von Rauch eingeschlossen gewesen. Auf jeder Etage entdeckten die Feuerwehrleute Opfer, viele davon mit schweren Rauchvergiftungen.

Der Rauch stieg im Haus auf wie in einem Kamin

Das Feuer war am Sonntagvormittag (Ortszeit) im New Yorker Stadtteil Bronx ausgebrochen. Nach einem Grosseinsatz von rund 200 Feuerwehrleuten konnte es in wenigen Stunden gelöscht werden. Videos in den sozialen Medien zeigten Bilder von dichtem Rauch, der durch zerborstene Fenster quillt.

Feuerleitern gab es keine

Über Leitern holten Feuerwehrleute Bewohner aus dem Wohnhaus heraus, eine aussen angebrachte Feuerleiter fehlte. Nach Darstellung von Bürgermeister Adams suchten Feuerwehrleute auch dann noch nach Überlebenden, als ihnen schon der Sauerstoff ausgegangen war.

Legende: Der erst seit Jahresbeginn amtende Bürgermeister New Yorks, Eric Adams, zeigt sich entsetzt ob der Brandtragödie in der Bronx. Keystone

Stunden nach dem Feuer im Herzen der Bronx war der Unglücksort noch von Blaulicht erhellt. Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Spezialteams setzten die Spurensuche fort. Eine angrenzende Schule wurde für die Brandopfer geöffnet, um den nun erst einmal Obdachlosen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen.

Wohnblock mit Sozialwohnungen

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Wohnblock für sozial schwache Familien mit angepassten Mieten. Laut Behördenangaben stammen viele der Bewohnerinnen und Bewohner aus Gambia in Westafrika. Die Bronx ist der ärmste Stadtteil New Yorks, mit einem Einkommen seiner Bewohner weit unter dem Schnitt der US-Ostküstenmetropole.

Das Unglück markiert einen der schlimmsten Brände in der jüngeren Geschichte von New York. 1990 waren 87 Menschen durch ein Feuer im «Happy Land Social Club» in der Bronx ums Leben gekommen. Das Feuer wurde auf Brandstiftung zurückgeführt.

Erst am Mittwoch waren bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Das Feuer war im mittleren Geschoss eines dreistöckigen Wohnhauses ausgebrochen.