Die Rede von Lukas Bärfuss ist sowohl brisant als auch bewegend. Sie bezieht sich allerdings nicht, wie von manchen erwartet, auf die Schweiz, sondern sie zielt auf ganz Europa und besonders auf Deutschland. Bärfuss sieht sich als Schriftsteller, der noch im Kalten Krieg des 20. Jahrhundert aufgewachsen ist, als man dachte, die Geschichte sei ein für alle Mal in zwei Machtblöcke aufgeteilt.

Dann aber, genau vor 30 Jahren, beim Fall der Mauer, zeigte sich, dass Geschichte sich doch ändern lässt, wenn man sie ändern will. Um diese Veränderung geht es dem Autor Lukas Bärfuss und er fragt in seiner Rede, warum heute in Deutschland wieder Naziparolen und Faschisten aufkommen. Die Nazis, so seine Antwort, waren eben nie verschwunden. Die Nazi-Eliten konnten nach 1945 unbeirrt weitermachen. Aber wir haben alle gern vergessen, dass es nie eine wirkliche Entnazifizierung gegeben hat. Heute sterben die letzten Überlebenden des Naziterrors, und die Frage stellt sich auch für die Literatur, wie das Vergessen und Wiederaufflammen des Nazismus verhindert werden kann.

Mit dieser grossartigen Rede steht Lukas Bärfuss seinen berühmten Schweizer Vorgängern Max Frisch (1958), Friedrich Dürrenmatt (1986) und Adolf Muschg (1994) in nichts nach.